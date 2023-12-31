ردًّا على قصف بيلغورود.. روسيا تستهدف مسؤولين أوكرانيين في خاركيف‎

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية ضربت مراكز صنع القرار الأوكرانية ومنشآت عسكرية في خاركيف، وذلك ردًّا على الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية على مدينة بيلغورود، أمس السبت.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "ردًّا على هذا العمل الإرهابي (القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود)، قصفت القوات المسلحة الروسية مراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية في مدينة خاركيف، التي كان يستخدمها نظام كييف الإجرامي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الهجوم على فندق "خاركيف بالاس" أدى إلى القضاء على مسؤولين بالجيش والمخابرات الأوكرانية الذين شاركوا في التخطيط للهجوم على بيلغورود".