ابنة مالكوم إكس تعتزم مقاضاة "سي آي إيه" و "إف بي آي" بتهمة اغتيال والدها

واتهمت إلياسا شباز عددا من الوكالات الاتحادية والحكومية في نيويورك بتعمد إخفاء أدلة تفيد بأنهم "تآمروا لاغتيال مالكوم إكس ونفذوا خطة الاغتيال".

وقالت شباز في مؤتمر صحفي عُقد في موقع اغتيال والدها "لقد ناضلت أسرتنا لسنوات من أجل الكشف عن الحقيقة بشأن مقتله".

وأقيم نصب تذكاري لمالكوم إكس في المكان الذي شهد اغتياله.

ورفضت شرطة نيويورك التعليق على الدعاوى القضائية المرتقبة، بينما لم يرد (إف.بي.آي) ولا (سي.آي.إيه) على طلبات للتعليق.