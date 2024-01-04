مصدر إيراني ينفي أن يكون منفذا هجوم كرمان أفغانيين

نفى مصدر إيراني أن يكون الانتحاريان اللذان نفذا هجوم كرمان، أفغانيين، مبينًا أنه "سيتم الإعلان قريبا عن معلومات جديدة حول الإجراءات المهمة المتخذة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومدى تعقيد أبعادها والإجراء الجاد، الذي تم اتخاذه".

وقال المصدر لوكالة "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني ، "إن العملية الإرهابية في كرمان نفذها انتحاريان"، لافتًا إلى أن "تصميم وتنفيذ العملية في جميع جوانبها كان مشابهًا لعملية شاه جراغ".

وفي الـ26 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022، جرى استهداف مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوب إيران، وراح ضحيته 13 شخصاً وإصابة 23 بجروح، واعتقلت السلطات القضائية الإيرانية حينها 20 شخصًا، فيما حكمت بالإعدام على اثنين منهم أحدهما طاجيكستاني والآخر أفغاني.