مصدر إيراني ينفي أن يكون منفذا هجوم كرمان أفغانيين
نفى مصدر إيراني أن يكون الانتحاريان اللذان نفذا هجوم كرمان، أفغانيين، مبينًا أنه "سيتم الإعلان قريبا عن معلومات جديدة حول الإجراءات المهمة المتخذة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومدى تعقيد أبعادها والإجراء الجاد، الذي تم اتخاذه".
وقال المصدر لوكالة "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني ، "إن العملية الإرهابية في كرمان نفذها انتحاريان"، لافتًا إلى أن "تصميم وتنفيذ العملية في جميع جوانبها كان مشابهًا لعملية شاه جراغ".
وفي الـ26 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022، جرى استهداف مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوب إيران، وراح ضحيته 13 شخصاً وإصابة 23 بجروح، واعتقلت السلطات القضائية الإيرانية حينها 20 شخصًا، فيما حكمت بالإعدام على اثنين منهم أحدهما طاجيكستاني والآخر أفغاني.
وخلف "هجوم كرمان"، قرابة 81 قتيلاً و284 جريحًا، بعد استهداف زوار كانوا يريدون الوصول إلى مرقد قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله على أيدي القوات الأمريكية في بغداد مطلع عام 2020.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، في بيان مساء يوم الخميس، مسؤوليته عن الهجمات، مبينًا أن "عناصره نفذوا عمليتين انتحاريتين في كرمان".
وقال التنظيم في بيانه، إن الشقيقين "عمر الموحد" و"سيف الله مجاهد" توجها إلى تجمع كبير من الشيعة بجوار قبر قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب إيران، وقاما بتفجير أحزمتهما الناسفة في الحشد؛ ما أدى لقتل وإصابة 300 شيعي".