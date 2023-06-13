مسؤول روسي: فشلنا في جميع أهدافنا الحربية
تتزايد المخاطر السياسية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الهجوم المضاد من قبل الجيش الأوكراني، في الوقت الذي أقر فيه بوتين بـ"الإمكانات الهجومية" لكييف، بينما اعتبر مسؤول روسي أن بلاده "فشلت حتى الآن في جميع أهدافها الحربية".
وعبرت نخب روسية عن قلقها إزاء "الإمكانيات الكبيرة" للأسلحة الغربية التي تمتلكها أوكرانيا، وتأتي هذه المخاوف من نية كييف كسر الجسر البري الذي بنته موسكو عبر جنوب شرق أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم، مما يتسبب في خسائر عسكرية ومعنوية كبيرة للكرملين.
بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، ظهرت علامات تصاعد التوتر هذا الشهر عندما أعلن العضو النافذ في البرلمان الروسي، قسطنطين زاتولين، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع كبار الضباط في هيئة الأمن الفدرالية الروسية، جهاز المخابرات الروسي، خلال مؤتمر عن مستقبل أوكرانيا، أن روسيا فشلت حتى الآن في جميع أهدافها الحربية وأن بعضها أصبح "لا معنى له، ولم تتوصل لأي نتيجة".
وقال العضو ذو العلاقات الجيدة في الدوائر الدبلوماسية الروسية إن "إشارات متواضعة" ظهرت على أن روسيا قد تكون مستعدة لتقديم بعض التنازلات.
وتثير المشاكل الداخلية بين قادة الميدان، والهجمات بالطائرات المسيرة على موسكو، قلق الكرملين، وفقاً لعدة أعضاء في النخب الروسية.
وتغدو المزاجية بين النخب الروسية ممن تواصلت معهم الصحيفة ولم تسمهم "حالة عامة"، حيث يشكك البعض منهم في خطط بوتين والبعض الآخر يشعر بالقلق إزاء التهديد الحتمي الذي يمكن أن يشكله الجيش الأوكراني، بحسب الصحيفة.
الاتفاقيات الأمنية الطويلة الأجل المقترحة من قبل الغرب لأوكرانيا، والتي ستوفر لكييف إمدادات أسلحة مضمونة على مدى عدة سنوات كبديل عن الانضمام الفوري إلى حلف الناتو، زادت من مخاوف القيادة الروسية، باعتبارها ستطيل أمد الحرب.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا، حيث تعرضت مناطق الحدود الغربية لقصف مكثف وهجمات بالطائرات المسيرة في الأيام الأخيرة، وتحاول الكرملين تقليل أهمية هذه الهجمات، مع تقليل التغطية الإعلامية لها على التلفزيون الحكومي، لكن الاستياء يتزايد بين السكان القريبين من المناطق الحدودية التي تعرضت للقصف والهجمات الجوية في الأيام الأخيرة.
من جهتها، دعت مديرة قناة RT الروسية، مارغريتا سيمونيان، إلى تجميد الصراع في الخطوط الأمامية الحالية مع إجراء استفتاءات في الأراضي التي تم "الاستيلاء عليها" حول ما إذا كان السكان هناك يريدون أن يكونوا جزءًا من روسيا أو أوكرانيا.
ووفقا للصحيفة، حذرت "سيمونيان" من أن أوكرانيا ستستخدم الأسلحة البعيدة المدى التي كانت تتلقاها من الحلفاء الغربيين لضرب الأراضي الروسية.
وتقول الباحثة الروسية تاتيانا ستانوفايا إن الوضع يمثل تحدياً حقيقياً لبوتين، حيث يواجه احتمالية فشل في إدارة الأزمة الحالية وتفاقم الوضع، مما يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في روسيا، وربما يؤدي إلى انتفاضات مدنية.
وتضيف ستانوفايا: "إذا فشل بوتين في السيطرة على الأزمة الحالية، فإن هذا سيمثل نهاية حكمه الطويل، وسيؤدي إلى تغييرات جذرية في السياسة الروسية"، بحسب ما نقلت عنها الصحيفة.
ويواجه بوتين ضغوطاً داخلية وخارجية، حيث يحاول الغرب الضغط عليه بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، في حين يخشى من تفاقم الوضع في أوكرانيا وتداعياته على الأمن القومي الروسي.
ويتوقف الأمر على قدرة بوتين على السيطرة على الأزمة الحالية والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بفاعلية.