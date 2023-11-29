توقعات بتصديق تركيا على انضمام السويد للناتو خلال أسابيع

كشفت السويد أن تركيا من المتوقع أن تصدق على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في غضون أسابيع، وفقا لما نقله وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الأربعاء، عن نظيره التركي هاكان فيدان.

وذكر بيلستروم في تصريحات للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الحلف: "عقدت اجتماعا ثنائيا مع نظيري وزير الخارجية.. حيث أبلغني أنه يتوقع أن تتم عملية التصديق خلال أسابيع".