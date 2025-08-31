بزشكيان: تحسين العلاقات مع أعضاء "قمة شنغهاي" أبرز أهدافنا

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن تحسين العلاقات مع الدول الأعضاء في "قمة شنغهاي" للتعاون، يُعد من أبرز أهداف زيارته إلى الصين.

وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعددية وتوسيع التفاعلات الإقليمية.

وأضاف بزشكيان، قبيل مغادرته مطار مهرآباد في طهران، أن منظمة شنغهاي تضم نحو 2.5 مليار نسمة وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن القمة تأتي في إطار دعم التعاون الجماعي ومواجهة السياسات الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بزشكيان، أن انعقاد القمة بحضور قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة سيوفر مجالًا واسعًا لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر على المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكدًا أن المحادثات المرتقبة تشكل فرصة للتقارب وبناء شراكات فاعلة.

