بعد مصادرة مدرسة لها.. روسيا تتوعد بولندا برد "صارم"

توعدت روسيا، اليوم السبت، بولندا برد فعل صارم بعد أن صادرت بولندا مبنى مدرسة ثانوية بالسفارة الروسية في وارسو.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو التي تتجاوز إطار التواصل الحضاري بين الدول لن تبقى دون رد فعلنا الصارم وعواقب على السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا".

وأضاف البيان أنه "يجب على المبادرين لمثل هذه القرارات المثيرة للجدل والاستفزازية أن يتفهموا ذلك".

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا تعتبر الإجراءات البولندية "انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتعديًا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا".

وفي وقت سابق، أخبرت السفارة الروسية في وارسو، وكالة تاس الروسية أن السلطات البولندية منحت حتى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، موظفي المدرسة لمغادرة المبنى.

وبحسب السفارة الروسية، يوجد في المدرسة 29 شخصًا، بينهم أطفال.