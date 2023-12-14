بوتين يبسط شروطه للإفراج عن محتجزيْن أمريكييْن

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أمله في أن تتوصل روسيا والولايات المتحدة لحل بشأن الأمريكييْن الموقوفيْن في روسيا، وقال إن موسكو لا ترفض إعادتهما إلى وطنهما، على أن تكون الاتفاقيات بشأن تبادلهما مقبولة من الطرفين.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي، إنه يرغب في أن تتوصل موسكو وواشنطن لحل يضمن الإفراج عن الأمريكييْن الاثنين المحتجزيْن في السجون الروسية، بتهم التجسس وهما إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان.

وأضاف "تجري اتصالات بهذا الخصوص والحوار متواصل لكنه ليس سهلا"، مضيفا " آمل أن نتمكن من التوصل إلى حل. لكن على الجانب الأمريكي أن يصغي لنا أيضا ويتخذ قرارا يناسب الاتحاد الروسي".

وكان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الثلاثاء، إن إطلاق سراح مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المحتجز، من منشأة احتجاز روسية يمثل أولوية قصوى بالنسبة للرئيس.

واعتقل غيرشكوفيتش في 29 مارس/ آذار الماضي في مدينة ييكاتيرينبرغ في جبال الأورال بتهم تجسّس، وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه قبض عليه "متلبسًا" أثناء محاولته الحصول على أسرار عسكرية.

وفي العام 2019 اعتقل الأمن الروسي مواطنا أمريكيا آخر يدعى بول ويلان، بشبهة التجسس في موسكو، بينما تقول عائلته إنه زار روسيا كسائح فقط.

وحوكم ويلان وأدين بالتجسس عام 2020، وحكم عليه بالسجن 16 عامًا.