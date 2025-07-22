أوكرانيا تفقد أولى مقاتلاتها الفرنسية من نوع ميراج في حادث تحطم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده فقدت الثلاثاء أولى مقاتلاتها الفرنسية من طراز "ميراج 2000" في حادث تحطّم تمكّن خلاله الطيّار من القفز من الطائرة بسلام.

وقال زيلينسكي في خطاب بثّه موقع الرئاسة فجر الأربعاء: "للأسف، فقدنا إحدى طائراتنا المقاتلة، طائرة فرنسية، فعّالة للغاية، إحدى مقاتلاتنا الميراج"، مؤكدا أنّ "الطيّار تمكّن من القفز، ولم يُسقطها الروس".

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وتُعتبر "ميراج 2000" من أبرز المقاتلات متعددة المهام في عالم الأسلحة. دخل أول طراز منها الخدمة في أواخر خمسينيات القرن العشرين، ثم طورت الشركة عدة طرازات منها على مدار عقود.