إيران.. مرشح منسحب من انتخابات الرئاسة يعلن دعمه لجليلي
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الأصولي المتشدد، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، اليوم الخميس، أن انسحاب الأخير من الانتخابات المقررة يوم غدٍ الجمعة، جاء لدعم المرشح سعيد جليلي.
وذكرت حملة المرشح هاشمي في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "استمرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، كان إستراتيجية حكومة الشعب، حكومة الأسرة".
وأضاف :"أعلن قاضي زادة انسحابه من الترشح للرئاسة على أمل أن تتوصل الجبهة الثورية إلى مرشح واحد وأن يستمر هذا المسار، وعليه فإنني أعلن دعمي الثابت لأخينا العزيز الدكتور سعيد جليلي".
من جانبها، قالت الحملة الانتخابية للمرشح سعيد جليلي، على "إكس": "قلنا إن الأخبار الجيدة قادمة.. انتظروا المزيد من الأخبار الجيدة..."، وأرفقتها بمنشور زادة هاشمي.
وفسرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن تغريدة جعفري ربما توحي بأن المرشح المتشدد الذي يرأس البرلمان محمد باقر قاليباف، سيعلن انسحابه لصالح جليلي.
وحتى الآن يصر كل من قاليباف وجليلي على خوض سباق الانتخابات الرئاسية، وهو ما يثير مخاوف المتشددين من فوز مرشح واحد للتيار الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان.
ويحظى بزشكيان بدعم واسع من الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة بزعامة الرئيس الأسبق محمد خاتمي والرئيس حسن روحاني وقوى وشخصيات أخرى.
وكان المرشح المتشدد رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، أعلن، في وقت سابق من اليوم، انسحابه من سباق الانتخابات بهدف دفع الأحزاب الثورية إلى التوصل إلى تفاهم على مرشح واحد.