إيران.. مرشح منسحب من انتخابات الرئاسة يعلن دعمه لجليلي

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الأصولي المتشدد، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، اليوم الخميس، أن انسحاب الأخير من الانتخابات المقررة يوم غدٍ الجمعة، جاء لدعم المرشح سعيد جليلي.

وذكرت حملة المرشح هاشمي في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "استمرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، كان إستراتيجية حكومة الشعب، حكومة الأسرة".

وأضاف :"أعلن قاضي زادة انسحابه من الترشح للرئاسة على أمل أن تتوصل الجبهة الثورية إلى مرشح واحد وأن يستمر هذا المسار، وعليه فإنني أعلن دعمي الثابت لأخينا العزيز الدكتور سعيد جليلي".