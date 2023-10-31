روسيا تتهم كييف بتدبير محاولة اغتيال سياسي موالٍ لموسكو

أعلنت روسيا، الثلاثاء، توقيف شخص اتّهمته بالتورّط في محاولة اغتيال زعيم انفصالي أوكراني بارز مؤيد لموسكو بأوامر من كييف.

تعرّض النائب الأوكراني السابق أوليغ تساريوف، وهو انفصالي مدعوم من موسكو، لإطلاق نار الأسبوع الماضي في منزله في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تساريوف كان من بين الشخصيات المرشحة لرئاسة حكومة مؤيدة لموسكو في كييف، كانت ستشكلها روسيا لو أن عمليتها العسكرية على العاصمة الأوكرانية نجحت في شباط/فبراير العام الماضي.

وذكر جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إس بي" الثلاثاء بأنه أوقف مواطنا روسيا يبلغ من العمر 46 عاما نسّق الهجوم "بأوامر من جهاز الأمن الأوكراني".

ولفت إلى أن الموقوف اعترف بدوره في المؤامرة وذكر خلال التحقيق أنه كان يعمل بأوامر من كييف، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الروسي.

كما ذكر "إف إس بي" بأنه حصل على وظيفة في مصحة قرب مقر سكن تساريوف لمراقبته قبل الهجوم.

ونشر الجهاز الروسي تسجيلا مصوّرا لما قال إنها متفجرات يدوية الصنع اكتُشفت أثناء تفتيش منزل المتّهم.

وأفاد الإعلام الأوكراني نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها الجمعة بأن أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤولة عن المحاولة.

وتمّ اغتيال عدد من أبرز مؤيدي الهجوم الروسي على أوكرانيا في روسيا أو في مناطق خاضعة لسيطرة موسكو منذ بدء النزاع.

وكان تساريوف (53 عاما) نائبا مؤيدا لروسيا في البرلمان الأوكراني قبل ثورة 2013 و2014 التي تسلّمت على إثرها حكومة مؤيدة لأوروبا السلطة في كييف. وبعدما ردت روسيا بضم القرم واندلاع حرب أهلية، بات زعيما انفصاليا في شرق أوكرانيا.

وذكرت تقارير عديدة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد بأن الكرملين كان يفكّر في تساريوف كخيار محتمل لقيادة حكومة كييف لو أنه نجح في الإطاحة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد "إف إس بي" بأن حالة تساريوف مستقرة بعد إطلاق النار.