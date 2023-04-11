باكستان.. مقتل 4 شرطيين في اشتباك مع مسلحين

قتل أربعة من رجال الشرطة، الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في جنوب غرب باكستان.

وأطلق مسلحون قالت الشرطة إنهم ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، النار قبيل الفجر على عناصر من الشرطة في كوشلاك، التي تبعد نحو 20 كيلومترًا عن كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وقال محمد زهيب المسؤول البارز في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن "المسلحين أطلقوا النار على مجموعة شرطيين من مبنى، فقتلوا أربعة".

وأضاف أن "إرهابيًّا قُتل أيضًا في تبادل إطلاق النار، وفر الآخرون".