باكستان.. مقتل 4 شرطيين في اشتباك مع مسلحين
قتل أربعة من رجال الشرطة، الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في جنوب غرب باكستان.
وأطلق مسلحون قالت الشرطة إنهم ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، النار قبيل الفجر على عناصر من الشرطة في كوشلاك، التي تبعد نحو 20 كيلومترًا عن كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.
وقال محمد زهيب المسؤول البارز في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن "المسلحين أطلقوا النار على مجموعة شرطيين من مبنى، فقتلوا أربعة".
وأضاف أن "إرهابيًّا قُتل أيضًا في تبادل إطلاق النار، وفر الآخرون".
وأكد المسؤول في مجال مكافحة الإرهاب اعتزاز غورايا، أن المسلحين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية.
ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، الإثنين، هم "شرطيان ومدنيان"، في هجوم بعبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية وتم تفجيرها عن بُعد في سوق مزدحم في كويتا.
وأعلن "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم.
ويهزّ تمرّد انفصالي بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان وأقلّها سكّانا وأكثرها فقرًا،على الحدود مع إيران وأفغانستان.
والإقليم غني بالنفط والمعادن، لكنّ سكانه البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة يشكون التهميش وعدم استفادتهم من الموارد الطبيعية.