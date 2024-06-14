عقوبات أمريكية وتركية على شبكة تهريب بشر مرتبطة بـ"داعش"
فرضت أمريكا وتركيا عقوبات على 4 أشخاص، 3 منهم ضالعون في شبكة تهريب بشر مرتبطة بتنظيم داعش، وفق وزارة الخزانة الأمريكية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للوزارة أن الولايات المتحدة وتركيا تعملان معًا للقضاء على شبكة تهريب بشر مرتبطة بتنظيم داعش.
وأضافت أنه بعدما أجرت واشنطن تحقيقًا بالتنسيق الوثيق مع أنقرة، فرضت عقوبات على أربعة أشخاص، ثلاثة منهم ضالعون في الشبكة.
وتابعت وزارة الخزانة: "نتيجة لهذا التعاون الوثيق، تتخذ تركيا في الوقت نفسه إجراءاتها الداخلية ضد هذه الشبكة".
ولم يوضح البيان مدة نشاط هذه الشبكة، وعدد الأشخاص الذين تم تهريبهم بواسطتها.
وفي مايو/ أيار الماضي، قالت السلطات التركية إنها اعتقلت 41 شخصًا يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش، وذلك خلال عمليات شملت 12 إقليمًا.
وسيطر تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق وسوريا في ذروة نشاطه عام 2014، وعلى الرغم من انحساره في الوقت الراهن، فإنه لا يزال يشن هجمات خاطفة من حين لآخر.