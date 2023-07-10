الناتو يتفق على خطط للرد على أي هجوم روسي

قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي توصلت اليوم الاثنين إلى اتفاق حول خطط توضح بالتفصيل كيف سيرد الحلف على هجوم روسي، متغلبا على محاولة تركية لعرقلة الاتفاق.

ويشير ذلك إلى تحول كبير إذ أن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها الحلف مثل هذه الخطط منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.

وحاولت تركيا عرقلة الاتفاق على الخطط بسبب مشكلة صياغة تتعلق بمواقع جغرافية مثل قبرص.

ومن خلال تحديد خططه الإقليمية، سيقدم الحلف أيضا إرشادات للدول حول كيفية ترقية قواتها والجوانب اللوجستية.

والحاجة إلى تمويل هذا التحول الأساسي هو أحد الأسباب التي دفعت القادة إلى رفع هدف الإنفاق العسكري للتحالف في فيلنيوس، مما يجعل الهدف الحالي المتمثل في اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هو الحد الأدنى المطلوب.

ويقول مسؤولو الحلف إن تنفيذ الخطط بالكامل سيستغرق بضع سنوات، لكنهم يؤكدون أن الحلف قد يتوجه إلى المعركة على الفور إذا لزم الأمر.