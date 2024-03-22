تصريحات ترامب عن اليهود "غير المخلصين لدينهم" تثير الجدل في أمريكا

أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، جدلا بين أفراد الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

ومنذ بداية حياته السياسية، لعب ترامب على الصور النمطية عن اليهود والسياسة، وقال للائتلاف اليهودي الجمهوري في عام 2015: "أنتم تريدون السيطرة على سياسييكم".

وفي البيت الأبيض، قال إن اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين "غير مخلصين جدا لإسرائيل".

وقبل عامين، استضاف الرئيس السابق اثنين من "المعادين للسامية" على العشاء في مقر إقامته في فلوريدا.

وهذا الأسبوع، اتهم ترامب الديمقراطيين اليهود بأنهم "غير مخلصين لدينهم ولإسرائيل".

واتهمه معارضوه بالترويج لاستعارات "معادية للسامية"، بينما أشار المدافعون عنه إلى أنه كان يقدم وجهة نظر سياسية عادلة بطريقته الخاصة.

وقال أستاذ التاريخ اليهودي الأمريكي في جامعة برانديز، جوناثان سارنا، إن ترامب يستفيد من التوترات داخل الجالية اليهودية.

وأضاف: "بالنسبة للعديد من القادة اليهود في التركيبة السكانية التي تم تحديدها بأغلبية ساحقة على أنها ديمقراطية ودعمت الرئيس جو بايدن في عام 2020، عززت تعليقات ترامب الأخيرة الصور النمطية الضارة المعادية للسامية، وصورت اليهود على أنهم منقسمو الولاءات وأن هناك طريقة واحدة صحيحة فقط لتكون يهوديا دينيا".

وقال الحاخام اليهودي ريك جاكوبس، رئيس الاتحاد من أجل اليهودية الإصلاحية، أكبر طائفة دينية يهودية في الولايات المتحدة: "هذا التصعيد في الخطاب خطير جدا، مثير للانقسام وخاطئ جدا"، مضيفا: "هذه لحظة تحتاج فيها إسرائيل إلى مزيد من الدعم من الحزبين".

لكن مات بروكس، الرئيس التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري، قال إن تعليقات الرئيس السابق يجب أن تسمع في سياق حرب إسرائيل على غزة والانتقادات الديمقراطية لإسرائيل.

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب خطاب ألقاه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي في البلاد.