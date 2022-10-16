مينسك: نحو 9 آلاف جندي روسي سيتمركزون في روسيا البيضاء

أعلنت وزارة الدفاع في مينسك، يوم الأحد، أن نحو 9 آلاف جندي روسي سيتمركزون في روسيا البيضاء في إطار "الحشد الإقليمي" للقوات لحماية حدودها.

وقال فاليري ريفينكو، مدير إدارة شؤون التعاون الدولي العسكري بوزارة الدفاع، في تغريدة على تويتر: "بدأت أول قطارات القوات الروسية المشاركة في الحشد الإقليمي في الوصول إلى روسيا البيضاء".

وأضاف ريفينكو: "سيستغرق الانتقال عدة أيام.. وسيكون العدد الإجمالي أقل من 9 آلاف جندي بقليل".

وأشار إلى أن مزيدا من المعلومات ستقدم في إفادة صحفية للملحقين العسكريين.

وقال أليكساندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء، الأسبوع الماضي، إن قواته ستنتشر مع قوات روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بتهديدات من أوكرانيا والغرب.