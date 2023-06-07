أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن تفجير السد في مجلس الأمن

تبادلت أوكرانيا وروسيا، فجر الأربعاء، الاتهامات في الأمم المتحدة بشأن المسؤولية عن تفجير سد "نوفا كاخوفكا" في منطقة خيرسون، في حين قالت الولايات المتحدة إنها "ليست متأكدة" من هوية الطرف المسؤول عن تفجير سد في أوكرانيا، لكنها استبعدت أن تفعل أوكرانيا ذلك بشعبها وأرضها.

واجتمع مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا مساء الثلاثاء، بطلب من كل من روسيا وأوكرانيا بعد تدفق غزير للمياه إثر انفجار سد ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين قوات البلدين في جنوب أوكرانيا.

وردا على سؤال إن كانت الولايات المتحدة تعرف الطرف المسؤول، قال روبرت وود، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للصحفيين قبيل اجتماع المجلس "لسنا متأكدين على الإطلاق. نأمل في أن يتوفر لدينا مزيد من المعلومات خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "لكن... لماذا ستفعل أوكرانيا ذلك بأرضها وشعبها.. تُغرق أرضها وتجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.. هذا ليس منطقيا".