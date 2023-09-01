بوتين: سألتقي قريبا الرئيس الصيني

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه سيعقد اجتماعا قريبا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال: "سنعقد قريبا اجتماعا مع الرئيس الصيني".

وتابع: "يعتبرني (الرئيس الصيني شي) صديقه، وأنا سعيد لأن أصفه بصديقي، لأنه شخص يبذل الكثير من أجل تنمية العلاقات الروسية الصينية".

وفي إطار آخر، قال بوتين إن بلاده تعتزم تخصيص 1.9 تريليون روبل (20 مليار دولار) من الميزانية الاتحادية، على مدى الثلاثين شهرًا المقبلة؛ لتنمية المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو، العام الماضي، ضمها إليها.

ولا تسيطر موسكو على أي من هذه المناطق بشكل كامل، ولم يتم الاعتراف بقرار الضم الأحادي سوى من قِبل عدد قليل من الدول الحليفة لروسيا، في حين نددت به أوكرانيا و 3 أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.