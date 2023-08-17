اللاجئون الأوكرانيون في إسرائيل يفتقدون للرعاية الصحية

ألغت إسرائيل، الأسبوع الماضي، مخصصات الرعاية الصحية التي كان يستفيد منها 14 ألف لاجئ أوكراني، في خطوة لاقت انتقادا محليا ودوليا، في حين قال وزير الخارجية الأوكراني، الإثنين الماضي، إن نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين وعد بإعادة الأمور إلى نصابها قريبا.

موقع "ذا ميديا لاين" الأمريكي الذي نقل الخبر، أكد التواصل مع وزارتي الخارجية والمالية الإسرائيليتين للحصول منهما على تأكيد بإعادة التمويل، لكن أيا منهما لم يعلق على الموضوع، بيد أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أكد بالفعل أن "كوهين" تعهد بمعالجة الموضوع.

ولم تظهر حتى الآن التفاصيل المتعلقة بكيفية وموعد إعادة التمويل، كما لم يصدر أي توضيح حول سبب إلغاء الميزانية الخاصة به.

يشار إلى أن اللاجئين بموجب تأشيرات سياحية يجري تمديدها بانتظام، ولا تعترف بهم إسرائيل على أنهم لاجئون، الأمر الذي يعني أنهم غير مؤهلين للحصول على خدمات اجتماعية أساسية.

ومنعت إسرائيل في السنوات الماضية اللاجئين من الحصول على الخدمات، ويمكن للاجئ تعبئة استمارة طلب الحصول على وضع لاجئ لكن لا أحد سيتحقق من ذلك؛ ما أدى إلى ظهور مفهوم خاطئ يفيد بأن وضع اللاجئ ليس له وجود في إسرائيل.

ويعود سبب عزوف إسرائيل الشديد عن الاعتراف رسميا بوضع اللاجئ أو حق اللجوء إلى معارضة الدولة استيعاب طالبي اللجوء من إفريقيا، وتاريخيا كانت الحكومات الإسرائيلية تشعر بالقلق من أن استيعاب أعداد كبيرة من غير اليهود سيضعف من السمة اليهودية للدولة.

موقع "ذا ميديا لاين" الأمريكي