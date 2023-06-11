السويد.. قتيل و3 جرحى إثر إطلاق نار في ستوكهولم

ووقع الحادث حوالي الساعة (16,00 ت.غ) بحسب الشرطة التي قالت إنها عثرت على شخصين مصابين بطلقات نارية في موقع الحادث، فضلاً عن شخصين آخرين بالقرب من الموقع، وقد توفي أحدهم متأثراً بإصابته، فيما نقل الآخرون إلى أحد المستشفيات.

وقال متحدث باسم شرطة ستوكهولم للصحافة، إن "الشخص الذي قُتل صبيّ يبلغ الخامسة عشرة من عمره"، مشيراً إلى أن "ظروف الحادثة، لم تتحدد حتى الآن".

ويوم الجمعة، أصيب ثلاثة أشخاص في حوادث منفصلة في العاصمة السويدية ستوكهولم أيضاً.