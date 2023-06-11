السويد.. قتيل و3 جرحى إثر إطلاق نار في ستوكهولم
أعلنت السلطات السويدية أن مراهقاً يبلغ من العمر 15 عاماً قُتل وأصيب 3 أشخاص آخرين بجراح جرّاء إطلاق نار في ستوكهولم، السبت، لافتةً إلى أنه لم تتضح ظروف الحادثة بعد.
وقالت الشرطة السويدية إنها اعتقلت رجلين بعد وقت قصير من الحادثة إثر مطاردة قصيرة جنوبي العاصمة ستوكهولم.
ووقع الحادث حوالي الساعة (16,00 ت.غ) بحسب الشرطة التي قالت إنها عثرت على شخصين مصابين بطلقات نارية في موقع الحادث، فضلاً عن شخصين آخرين بالقرب من الموقع، وقد توفي أحدهم متأثراً بإصابته، فيما نقل الآخرون إلى أحد المستشفيات.
وقال متحدث باسم شرطة ستوكهولم للصحافة، إن "الشخص الذي قُتل صبيّ يبلغ الخامسة عشرة من عمره"، مشيراً إلى أن "ظروف الحادثة، لم تتحدد حتى الآن".
ويوم الجمعة، أصيب ثلاثة أشخاص في حوادث منفصلة في العاصمة السويدية ستوكهولم أيضاً.
ودأبت السويد في السنوات الماضية على التصدي لموجة من حوادث إطلاق النار وهجمات منسوبة إلى عصابات تعمل في تهريب المخدرات، حيث تصفي حسابات فيما بينها.
وفي عام 2022، شهدت السويد 391 عملية إطلاق نار، من بينها 62 حادثة دامية، مقارنة بـ45 عملية في عام 2021، بحسب الشرطة السويدية.