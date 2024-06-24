هجوم داغستان يسفر عن مقتل 15 شرطياً وعدد من المدنيين

كشف سيرغي ميليكوف رئيس جمهورية داغستان الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شرطياً وعدد من المدنيين، في الهجوم الذي نفذه مسلحون على مدينتيْ "ديربنت" و"محج قلعة".

وقال في مقطع نشره عبر قناته على "تيليغرام": "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان ويحملون السلاح في أيديهم".

وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري، وإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية والفنية بعد الحادث.

واستهدف الهجوم كنيستين أرثوذكسيتين ومعبداً يهودياً ونقطة لشرطة المرور في مدينتيْ "ديربنت" و"محج قلعة" بجمهورية داغستان جنوبي روسيا.