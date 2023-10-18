تقرير: قلق أمريكي من غياب إستراتيجية إسرائيلية للخروج من الحرب

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن حالة من القلق تنتاب الإدارة الأمريكية بشأن عدم وجود خطط أو إستراتيجية لدى حكومة بنيامين نتنياهو بشأن "اليوم الذي سيلي نهاية الحرب على غزة".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن ثمة صعوبات في تفسير الأحداث الجارية واستخلاص النتائج منها، نظرًا لوجود تناقضات في التصريحات التي لا تتوقف، مع الزيارات العديدة لمسؤولين أمريكيين، مقارنة بالواقع على الأرض.

الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد دعا إلى تصفية حركة حماس بشكل كامل، ولكنه رأى أن احتلال قطاع غزة سيكون خطأ، لافتة إلى أن "الدعم الأمريكي الكامل ودون تحفظات في أول أيام الكارثة أخذ أبعادًا أخرى وأصبح سياسيًّا".

واستغربت مواقف الشخصيات والوزراء الأمريكيين الذين زاروا البلاد وشاركوا في الاجتماعات الأكثر سرية، وذكرت أن مشاركاتهم "لم تعد من زاوية كونهم ضيوفّا، وإنّما كطرف في تشكيلة صانعي القرار".

وشارك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قبل أيام، في اجتماعات مطولة في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، استغرقت ساعات، تباحث خلالها مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في سير الأحداث، ولحق به وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ليشارك في مداولات "كابينت الحرب"، قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في زيارة تستغرق بضع ساعات.

ورأت "معاريف" أن "الانخراط الأمريكي غير المسبوق في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس، لا يثير التقدير والإعجاب فحسب، وإنّما يطرح عديد الأسئلة التي قلما عُثر لها على إجابات في إسرائيل في الوقت الراهن".