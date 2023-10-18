تقرير: قلق أمريكي من غياب إستراتيجية إسرائيلية للخروج من الحرب
أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن حالة من القلق تنتاب الإدارة الأمريكية بشأن عدم وجود خطط أو إستراتيجية لدى حكومة بنيامين نتنياهو بشأن "اليوم الذي سيلي نهاية الحرب على غزة".
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن ثمة صعوبات في تفسير الأحداث الجارية واستخلاص النتائج منها، نظرًا لوجود تناقضات في التصريحات التي لا تتوقف، مع الزيارات العديدة لمسؤولين أمريكيين، مقارنة بالواقع على الأرض.
الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد دعا إلى تصفية حركة حماس بشكل كامل، ولكنه رأى أن احتلال قطاع غزة سيكون خطأ، لافتة إلى أن "الدعم الأمريكي الكامل ودون تحفظات في أول أيام الكارثة أخذ أبعادًا أخرى وأصبح سياسيًّا".
واستغربت مواقف الشخصيات والوزراء الأمريكيين الذين زاروا البلاد وشاركوا في الاجتماعات الأكثر سرية، وذكرت أن مشاركاتهم "لم تعد من زاوية كونهم ضيوفّا، وإنّما كطرف في تشكيلة صانعي القرار".
وشارك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قبل أيام، في اجتماعات مطولة في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، استغرقت ساعات، تباحث خلالها مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في سير الأحداث، ولحق به وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ليشارك في مداولات "كابينت الحرب"، قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في زيارة تستغرق بضع ساعات.
ورأت "معاريف" أن "الانخراط الأمريكي غير المسبوق في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس، لا يثير التقدير والإعجاب فحسب، وإنّما يطرح عديد الأسئلة التي قلما عُثر لها على إجابات في إسرائيل في الوقت الراهن".
واستشهدت الصحيفة بآراء معلقين تابعت ردود فعلهم إزاء النهج الأمريكي طوال الحرب، منذ بدايتها وحتى اليوم، وخلصت إلى أن انخراط الإدارة الأمريكية الواسع والفعَّال "ينبع من عدم ثقة البيت الأبيض بالحكومة الإسرائيلية ومن يترأسها".
ووضعت الصحيفة قياسًا لأداء الإدارة الأمريكية على ميزان إستراتيجية "عناق الدب"، التي تُستخدم في أسواق المال، في إشارة إلى إستراتيجية تعتمد على تقديم عروض سخية بغية "الاستحواذ"، وقالت إنه بالقياس على ذلك "جاء الأمريكيون إلى إسرائيل من أجل الاستحواذ على إدارة الموقف".
وبينما تغدق أمريكا على إسرائيل بكل ما تحتاج من المعدات الثقيلة وحاملات الطائرات وقوات كبيرة قوامها آلاف من مشاة البحرية الأكفاء، تريد في المقابل تنسيقًا كاملًا قبل عملية في غزة، بحسب ما أشارت إليه الصحيفة.
وذكَّرت "معاريف" بأن الإستراتيجية الأمريكية التي تريد تطبيقها رُفضت في الماضي من قِبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ تتحفظ الأخيرة على "تكبيل أيدي الجيش الإسرائيلي مقابل مظلة دفاعية أمريكية".
وتساءلت الصحيفة الإسرائيلية إذا ما كانت زيارة بايدن تأتي من أجل تقديم الدعم أم تقييد عمليات الجيش، ولفتت إلى أن الصورة الأشمل بعيدًا عن الحرب أكثر تعقيدًا بكثير، وأن التدخل الأمريكي يعد غير مسبوق حتى من باب زيارة الرئيس بايدن، إذ لم يزر رئيس أمريكي البلاد في خضم حرب، ولم يرسل رئيس أمريكي حاملات طائرات لردع عدو لإسرائيل ومنعه من دخول الحرب (حزب الله).
وذهبت إلى أن زيارة بايدن "لم تأتِ لكي يدير هو أو المسؤولون في إدارته الحرب الحالية، وربما كان ليحدث أمر كهذا لو كانت في إسرائيل حكومة مصغرة ضيقة".
وأضافت الصحيفة: "في الوضع الحالي، وفي ظل حكومة وحدة وطنية وكابينت حرب يضم وزير دفاع سابقًا (بيني غانتس) ورئيس أركان أسبق (غادي أيزنكوت)، لا يبدو أن قدرة إسرائيل على إدارة الحرب بشكل مهني مدروس محل شكوك".
وافترضت أنه "رغم الدعم والتعاطف، لا تحرص الولايات المتحدة على الدخول في حرب أخرى في الشرق الأوسط دون خطة خروج منظمة وعملية"، ورأت أن هذه النقطة تعد "مربط الفرص"، وتُفسر كل الأسئلة بشأن التدخل الأمريكي.
وقدَّرت أن إدارة بايدن "لا تريد تقييد إسرائيل في العمليات العسكرية أو تكبيل يديها، وإنّما تريد منع كارثة إنسانية وشيكة في غزة، إذ إن تداعيات كارثة من هذا النوع، لو وقعت، لن تطال إسرائيل فقط ولكنها ستمس الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت دعمًا بلا حدود لإسرائيل".
وتهدف واشنطن، وفق الصحيفة، إلى التيقن من امتلاك إسرائيل "إستراتيجية خروج من الحرب"، حيث لا تختلف واشنطن مع الحكومة الإسرائيلية بشأن مبدأ إسقاط حماس، وإنّما بشأن اليوم الذي سيلي سقوط الحركة، وإلى من ستنتقل السيطرة على غزة، وكيف سيحدث هذا الانتقال.
ولفتت إلى أن "إسرائيل لن تحتل القطاع"، وأن واشنطن "تريد ألّا تقوم إسرائيل بعمل بري إلا بعد أن يبلور المستوى السياسي موقفًا بشأن الخطوة التالية للحرب".
المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية