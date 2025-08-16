تلفزيون سوريا: سماع دويّ انفجار في حي المزة في دمشق
بطلب ترامب.. فرجينيا الغربية ترسل أفرادا من الحرس الوطني إلى واشنطن

الحرس الوطنيالمصدر: أسوشييتد برس
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 6:41 م

تقوم ولاية فرجينيا الغربية حاليا بإرسال ما بين 300 و400 فرد من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن للمساعدة في سيطرة إدارة ترامب على إدارة شرطة المدينة.

وتأتي هذه الخطوة من ولاية مجاورة في الوقت الذي تم فيه إعداد مئات من أفراد الحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا هذا الأسبوع لدعم قوات إنفاذ القانون المحلية، فيما تصفه الإدارة الجمهورية للرئيس دونالد ترامب بجهود للقضاء على الجريمة والتشرد في مقاطعة كولومبيا.

وأمس الجمعة، أعلن البنتاغون أنه تم حشد 800 من عناصر الحرس الوطني والذين أمر ترامب بنشرهم في العاصمة واشنطن.

وقال الجيش الأمريكي في بيان لاحقا إن المهمة الأولية للحرس الوطني "هي توفير وجود مرئي في مناطق عامة رئيسية، ليكون بمثابة رادع للجريمة".

يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.

وكانت المرة الأولى التي ينشر الرئيس الأمريكي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ العام 1965.

