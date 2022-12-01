خروج قائدة الاحتجاجات في روسيا البيضاء من العناية الفائقة

قال السياسي المعارض فيكتور باباريكو على حسابه في "تيليغرام"، اليوم الخميس، إن ماريا كوليسنيكوفا، زعيمة الاحتجاجات السجينة في روسيا البيضاء نُقلت من قسم العناية الفائقة إلى قسم آخر وإن حالتها الصحية آخذة في التحسن.

وجاء في منشور باباريكو على تطبيق "تيليغرام" أن المستشفى الذي خضعت فيه كوليسنيكوفا لعملية جراحية، يوم الإثنين، لم يكشف بعد عن طبيعة حالتها. وتجاهر كوليسنيكوفا بانتقاد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.