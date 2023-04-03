غالانت يحذر من "التدخل الإيراني" خلال زيارة للضفة الغربية

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، زيارة إلى الضفة الغربية المحتلة، وحذر من "التدخل الإيراني".

وقال غالانت خلال زيارة لواء عسكري في الضفة الغربية: "لن نسمح للإيرانيين وحزب الله بإيذائنا. لم نسمح بذلك في الماضي ولن نسمح بذلك الآن أو في أي وقت في المستقبل".

ويتصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد عنف استمر لأشهُر في مناطق بالقدس والضفة الغربية. كما يتنامى التوتر مع سوريا وإيران وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وقال غالانت: "كل جبهاتنا متوترة.. الإيرانيون يوسعون نفوذهم إلى (الضفة الغربية) وغزة ويحاولون ترسيخ أقدامهم في سوريا ولبنان".