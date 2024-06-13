بايدن يصل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة "مجموعة السبع"‎

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إلى إيطاليا، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي ستعقد في "بوليا" جنوب شرق البلاد.

وسيطغى على محادثات قمة "مجموعة السبع" ملفا دعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد الحرب الروسية وسبل التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في مطار "برينديزي" حيث استقل بايدن المروحية الرئاسية "مارين وان" في رحلة قصيرة إلى "بورغو إغنازيا"، المنتجع الساحلي الفخم الواقع في "بوليا".

وسيستضيف المنتجع، من الخميس وحتى السبت، قادة دول "مجموعة السبع" وآخرين من حول العالم.