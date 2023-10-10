المالكي وكوهين يشاركان في اجتماع للاتحاد الأوروبي اليوم

وجه جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الدعوة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره في السلطة الفلسطينية رياض المالكي لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول التكتل، المقرر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء؛ "لمناقشة الوضع في إسرائيل والمنطقة"، وفقًا لما نشره بوريل على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا.

وقال بوريل: "دعوت وزير الخارجية الإسرائيلي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي دعوت لعقده بعد ظهر اليوم. كما دعوت وزير الخارجية (في السلطة الفلسطينية) المالكي لإلقاء كلمة أمام الاجتماع وعرض آراء السلطة الفلسطينية".