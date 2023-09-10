توقيف باحث في البرلمان البريطاني بتهمة التجسس لصالح الصين‎

أعلنت شرطة المملكة المتحدة السبت توقيف رجل في العشرينيات من عمره بتهمة التجسس، فيما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" بأنه باحث في البرلمان البريطاني يشتبه بأنه عمل لصالح الصين.

وقالت الشرطة، إن عناصر من جهاز شرطة منطقة لندن "أوقفوا رجلين في 13 آذار/مارس للاشتباه بارتكابهما مخالفات تحت الفقرة الأولى من قانون الأسرار الرسمية 1911".

وأضافت أن "رجلا في الثلاثينيات أوقف في عنوان في أكسوفردشاير، فيما أوقف آخر في العشرينيات في عنوان في إدنبره".

وذكرت الصحيفة أن المشتبه الذي في العشرينيات من العمر تواصل مع نواب في البرلمان من الحزب المحافظ بينما كان يعمل باحثا برلمانيا.

وكان من بين هؤلاء وزير الأمن السابق توم توغندات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم أليشيا كيرنز.