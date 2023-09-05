حرب أوكرانيا ترفع استخدام الذخائر العنقودية عالميا

قالت مجموعة تنظم حملات مناهضة للذخائر العنقودية، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى أو المصابين جراء استخدام ذخائر عنقودية زاد ثمانية أمثال في العام الماضي إلى أكثر من ألف شخص.

ووقعت أغلب الإصابات والوفيات جراء استخدام ذخائر عنقودية من جانب روسيا على وجه التحديد في حرب أوكرانيا.

وهذا العدد للوفيات بسبب القنابل العنقودية هو الأعلى الذي تم الإبلاغ عنه منذ حظرها في 2008 والذي وافقت عليه أكثر من 100 دولة.

وتنفجر الذخائر العنقودية، التي تُطلق من الأرض أو من طائرة، في الجو وتنثر "عناقيد متفجرة" أصغر حجمًا في منطقة أوسع نطاقًا.

ولم تشارك روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة في معاهدة حظر الذخائر العنقودية. وبدأت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هذا العام.