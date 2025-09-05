زيلينسكي يطالب سلوفاكيا بالتخلي عن إمدادات النفط الروسي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، على التخلي عن إمدادات النفط الروسي، مشيراً إلى أن عائدات التصدير تُستخدم لتمويل الحرب ضد كييف.

ويأتي ذلك في ظل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على معظم واردات النفط الروسي، باستثناء سلوفاكيا والمجر، لمنحهما مهلة للعثور على إمدادات بديلة، ما أثار توتراً بين براتيسلافا وكييف، خاصة أن خط أنابيب دروجبا يمر عبر الأراضي الأوكرانية ويضخ النفط الروسي إلى الدولتين.

أخبار ذات علاقة البيت الأبيض: ترامب ضغط على زعماء أوروبا لوقف شراء النفط الروسي

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فيكو: "النفط الروسي لا مستقبل له"، مشدداً على أن ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية من قبل أوكرانيا له تبعات واسعة ولن يكون أحد بمنأى عنها، بحسب "فرانس برس".

وعُقد الاجتماع في مدينة أوجغورود الأوكرانية قرب الحدود مع سلوفاكيا والمجر، بحضور فيكو الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصين في وقت سابق من الأسبوع نفسه.

وأشار فيكو إلى أنه يتطلع إلى نهاية سريعة للحرب، معترفاً بـ"اختلاف الآراء" مع زيلينسكي بهذا الشأن، ومتوقعاً تطبيع العلاقات مع روسيا، قائلاً: "نحن نقول ببساطة مسبقاً ما هي الاحتمالات، من أين سنبدأ الحديث مجدداً، وما هي المهام التي سنتولاها معاً".

أخبار ذات علاقة الضغط على أوروبا يتصاعد.. كيف يكسب ترامب وبوتين الوقت لرسم مصير أوكرانيا؟

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، بأن الرئيس دونالد ترامب، شدّد على "وجوب أن تتوقف أوروبا عن شراء النفط الروسي الذي يمول الحرب".