بعد هجوم القرم.. نذر مواجهة محتملة بين روسيا و"الناتو"

ويتابع ليبيديف أن "الغرب نفسه يدفع لتوسيع رقعة الصراع خارج الحدود الأوكرانية نتيجة فشله داخل هذه الحدود وحين تتحدث موسكو اليوم عن مخاطر ينفذها الناتو دون أن يدرك أين يلعب فهذا تقييم للوضع الحالي وعليه سيكون هناك رد روسي".

وحول طبيعة الرد يوضح "سيكون هناك مستويان: الأول سيكون داخل أوكرانيا بضرب نقاط التهديد ومستودعات السلاح الغربي وبطاريات الصواريخ التي ربما ستطلق باتجاه روسيا، والامر الثاني هو دعم أعداء الناتو في الخارج لخلق حالة تهديد مقابلة".

قواعد اللعبة تتغير

يقول الخبير في شؤون السياسة الدولية ميخائيل بيمباجوفن، لـ"إرم نيوز"، إن "القواعد التي توضحت منذ بداية الصراع داخل أوكرانيا يبدو أنها ستدخل مرحلة أخرى خارج الحدود الأوكرانية؛ فالغرب عبر الخطوط الحمراء التي وضعت في بداية الحرب أراد إبقاء المواجهة داخل حدود معينة لكن مع ضرب الصواريخ الأمريكية دخلنا في حدود أوسع".

ويضيف، "لن يكون الأمر مرتبطًا فقط بدعم أعداء الناتو في العالم، بل إن هناك عقيدة نووية يجري البحث في تغييرها، وكذلك توسع لرقعة السيطرة داخل أوكرانيا، كل هذه الأمور تأتي جراء الاستهتار الغربي والتعنت بعدم الذهاب لمفاوضات تنهي الصراع".

ويشير بيمباجوفن، إلى أن "الغرب لن يكبح كييف إلا إذا تألم وسيتم ذلك قريبًا بلا شك، فلن تعود أوكرانيا هي الخاسرة الوحيدة في هذه الحرب؛ فداعموها يبدو أنهم يريدون مشاركتها الخسارة كما شاركوها بسلاحهم وأموالهم".

ويتابع الخبير في شؤون السياسة الدولية: "العالم كله يقف على شفير هاوية والتعقل مطلوب لكن لا يعني أن تبقى موسكو هي من تحمي العالم من الانهيار وتحاول ضبط نفسها لكي لا ندخل في منعطفات خطيرة، وأعتقد أن روسيا ستوصل هذا الكلام للغرب وعليهم أن يقرروا إما أن يتكرر هجوم القرم كما جرى أمس الأحد، وإما الاكتفاء بقواعد اللعبة ضمن الحدود الأوكرانية.. وروسيا جاهزة لأي سيناريو يختاره الغرب".

وخلص بيمباجوفن للقول: "تبقى خطوة واحدة، على ما يبدو، لصدام مباشر مع الغرب وكذلك خطوة واحدة للذهاب للتفاوض ويبقى القرار السياسي الذي يجب أن يكون متعقلا لإنهاء الصراع دون خسائر كارثية يصعب تعويضها".