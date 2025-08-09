وسط استياء طهران.. روسيا تصنع مسيّرات "شاهد" الإيرانية ذاتياً (فيديو)

كشف فيلم وثائقي عرض مؤخراً، عن إنشاء روسيا مجمّعًا صناعيًا ضخماً لإنتاج الطائرات المسيّرة، المبنية على نموذج مسيّرة "شاهد" الإيرانية، مع تقليص الاعتماد تدريجياً على طهران.

يأتي ذلك ضمن خطة روسية للاعتماد الكلي على التصنيع المحلي لتلك المسيّرات، وهو ما أثار استياء وغضب إيران بسبب تراجع آمالها من تحقيق الفائدة المرجوة من هذا المشروع، تجارياً وتقنياً، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويشير الوثائقي إلى أن روسيا دشنت "شريان إنتاج" جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة "ألابوغا" في تتارستان ويبعد 600 ميلاً شرق العاصمة موسكو، ويتم بين جدرانه تصنيع مسيّرات (Geran-2)، المبني على تصميم المسيرة الإيرانية (Shahed-136).

إنتاج متكامل

ويُعدّ المصنع الروسي الأضخم في البلاد، وتشمل عملياته كامل سلسلة الإنتاج، حيث تتم داخله وفي منشآت أخرى 90% من مراحل الإنتاج التي تشمل المحركات وأطقم الإلكترونيات إلى الأجزاء الهيكلية من ألياف الكربون.

ويقول الرئيس التنفيذي تيمور شاجيفالييف في الفيلم الوثائقي: "هذه منشأة متكاملة. معظم مكونات الطائرات المسيّرة يتم إنتاجها محليًا الآن. فمن قضبان الألومنيوم تُصنع المحركات؛ وتُصنع المكونات الإلكترونية الدقيقة من الشرائح الكهربائية؛ فيما تُصنع هياكل الطائرات من ألياف الكربون والألياف الزجاجية".

وشهد المصنع توسّعًا سريعًا وقدرته الإنتاجية وصلت إلى نحو 5,500 طائرة في الشهر حتى الآن.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية الحديثة أن الموقع يشهد توسعًا مستمرًا، مع إضافة منشآت إنتاج ومساكن جديدة تتيح زيادة الإنتاج بشكل كبير.

وكشفت صور ملتقطة في 12 يوليو/ تموز الماضي، العديد من المستودعات الجديدة، وزيادة هائلة في مساكن العمال، و3 مواقع دفاع جوي لحماية المنشأة من الهجمات القادمة.

غضب إيراني

وعبّر محللون في حديثهم لشبكة "سي إن إن" عن اعتقادهم بأن هذا النمو سيُمكّن روسيا من تصدير نسخة مُحدثة ومُجرّبة ميدانيًا من الطائرة المُسيّرة التي استوردتها أصلًا من إيران، وربما حتى إلى طهران نفسها.

لكن مصدراً استخباراتياً غربياً قال إن "توسيع ودمج طائرة (شاهد-136) بشكل كامل في روسيا أدى فعلياً إلى تهميش إيران، وكشف عن خلاف بين موسكو وطهران.

ويقول المحللون إن طهران بدأت تشعر بنفاد صبر متزايد بسبب العائد القليل الذي تتلقاه من روسيا، على الرغم من دعمها للمجهود الحربي لموسكو ليس فقط بالطائرات المسيّرة، ولكن بالصواريخ وغيرها من الأصول.

واعتبر المحللون أن "السخط الإيراني بلغ ذروته فعلياً طوال حملة القصف الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً لاستهداف البرنامج النووي الإيراني في شهر يونيو/ حزيران، حيث اعتبرت تصريحات الإدانة الروسية بمثابة دعم ضئيل لدولة تساعد موسكو منذ بداية حربها ضد أوكرانيا".