إيران.. طرد الصحفيين من لقاء المرشح الرئاسي "جليلي" بنشطاء اقتصاديين
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، بأن فريق حماية المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار المتشدد في الجولة الثانية، سعيد جليلي، طرد الصحفيين خلال لقاء المرشح مع نشطاء الاقتصاد الرقمي.
وذكرت وكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية، أن "سعيد جليلي المرشح للانتخابات الرئاسية وصل إلى المبنى الخاص بعقد اللقاء مع نشطاء الاقتصاد الرقمي، وفور دخوله، طلبت حمايته وحملته الانتخابية من الصحفيين والمصورين، مغادرة القاعة، وجرى عقد اللقاء، دون وجود أي صحفي".
وأقيم الاجتماع في قاعة الخليج بالمكان الدائم للمعارض الدولية في طهران.
ويقوم جليلي بحملته الانتخابية ضمن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وذلك بعدما تأهل مع منافسه الإصلاحي المرشح مسعود بزشكيان.
وستجرى الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل وذلك بعدما فشلت الجولة الأولى في حسم منصب رئاسة الجمهورية وبنسبة مشاركة متدنية بلغت قرابة 40%.
وجاء سعيد جليلي، وهو سياسي أصولي، في المركز الثاني بفارق مليون صوت تقريباً، بحسب بيانات مقر الانتخابات في إيران، فيما يحتل بزشكيان الذي يدعمه الإصلاحيون المركز الأول.
وحل قاليباف في المركز الثالث ليغادر السباق الانتخابي.