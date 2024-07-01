إيران.. طرد الصحفيين من لقاء المرشح الرئاسي "جليلي" بنشطاء اقتصاديين

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، بأن فريق حماية المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار المتشدد في الجولة الثانية، سعيد جليلي، طرد الصحفيين خلال لقاء المرشح مع نشطاء الاقتصاد الرقمي.

وذكرت وكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية، أن "سعيد جليلي المرشح للانتخابات الرئاسية وصل إلى المبنى الخاص بعقد اللقاء مع نشطاء الاقتصاد الرقمي، وفور دخوله، طلبت حمايته وحملته الانتخابية من الصحفيين والمصورين، مغادرة القاعة، وجرى عقد اللقاء، دون وجود أي صحفي".