إصابة إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق نار في حوارة

أصيب إسرائيليان بجراح خطيرة إثرعملية إطلاق نار عند مفترق حوارة جنوب نابلس، في شمال الضفة الغربية.

وقالت "القناة 14" العبرية إن عملية إطلاق النار في حوارة تمت من قبل مركبة فلسطينية مسرعة، لافتة إلى أن المركبة انسحبت من المكان بعد أن أصيب مواطنان إسرائيليان في العملية.

وأشارت القناة إلى أن إحدى الإصابات بحالة خطيرة؛ نتيجة تأثرها بعيار ناري في الرأس.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن نجمة داود الحمراء ( طواقم الإسعاف الإسرائيلية) إن الإصابات متوسطة وطفيفة إثر تناثر الزجاج، جراء الرصاص وتم نقل المصابين الى المستشفيات الإسرائيلية ".

كما ذكرت الإذاعة، أن المنفذ انسحب من المكان، وفر مسرعا بسيارته، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري حاليا عمليات بحث وتفتيش عن منفذ العملية.