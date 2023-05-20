أردوغان يلتقي منافسه في الجولة الأولى من الانتخابات سنان أوغان

ولم توضح القناة تفاصيل أكثر حول اللقاء.

وحاز سنان أوغان (55 عامًا) الذي خاض الانتخابات في اللحظة الأخيرة على 5,2% من الأصوات في اقتراع الأحد الماضي، ليحرم بذلك أردوغان من فرصة تحقيق الفوز من الدورة الأولى لأول مرّة منذ 20 عامًا.

والنسبة التي استطاع "أوغان" نيلها، كان نصفها كفيلًا في ترجيح كفة أردوغان، وتجنبه جولة الإعادة.

ونال أردوغان 49,5% من الأصوات، بينما حصل كمال كيليتشدار أوغلو على 44,9%، في نتيجة مخيّبة للآمال بعدما أشارت الاستطلاعات إلى احتمال فوز زعيم المعارضة.

ومن المنتظر إقامة الجولة الثانية من الانتخابات في 28 من الشهر الحالي.