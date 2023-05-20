أردوغان يلتقي منافسه في الجولة الأولى من الانتخابات سنان أوغان
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منافسه الذي أحرز المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، سنان أوغان.
وذكرت قناة "تي آر تي عربي" عبر "تويتر"، أن أردوغان استقبل "سنان أوغان مرشح تحالف الأجداد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت، في 14 أيار/مايو الجاري، في قصر دولمه بهتشه في إسطنبول".
ولم توضح القناة تفاصيل أكثر حول اللقاء.
وحاز سنان أوغان (55 عامًا) الذي خاض الانتخابات في اللحظة الأخيرة على 5,2% من الأصوات في اقتراع الأحد الماضي، ليحرم بذلك أردوغان من فرصة تحقيق الفوز من الدورة الأولى لأول مرّة منذ 20 عامًا.
والنسبة التي استطاع "أوغان" نيلها، كان نصفها كفيلًا في ترجيح كفة أردوغان، وتجنبه جولة الإعادة.
ونال أردوغان 49,5% من الأصوات، بينما حصل كمال كيليتشدار أوغلو على 44,9%، في نتيجة مخيّبة للآمال بعدما أشارت الاستطلاعات إلى احتمال فوز زعيم المعارضة.
ومن المنتظر إقامة الجولة الثانية من الانتخابات في 28 من الشهر الحالي.
ويأتي اللقاء بين أردوغان وأوغان، بعد جدل مثار حول الطرف الذي سيدعمه المرشح الخاسر لترجيح كفته.
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قال أوغان إنه كان يتوقع أداء أفضل، معربًا عن أمله بأن يتم انتخابه كرئيس في يوم ما.
وقال أوغان، وهو قومي علماني طُرد من حزب اليمين المتشدد منذ أن انضم إلى تحالف أردوغان الحاكم في البرلمان، "توقّعت أكثر من ذلك، حوالى 10 إلى 11% من الأصوات".
وأكد أوغان الذي ترشّح كمستقل أنه منفتح على الحوار لكنه قد يحتاج لبضعة أيام لاتّخاذ قرار بشأن إن كان سيدعم أي المرشحين ومن منهما.
وقال في مقابلة، الثلاثاء: "سيتم التوصل إلى قرار بعد محادثات مع كل من أردوغان وكيليتشدار أوغلو".
وأضاف: "قد نقول إننا لا ندعم أيًا منهما".