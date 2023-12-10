وثائق مسربة تكشف اعتماد أمريكا على المعلومات الإسرائيلية حول غزة
أظهرت ملفات للشرطة الأمريكية جرى اختراقها، أن وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تلقت على مدى عقود تحليلات لحوادث مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل مباشر من وزارة الدفاع الإسرائيلية ومن مراكز بحثية إسرائيلية.
ولم يجد تحليل أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، للوثائق المتعلقة بإنفاذ القانون الداخلي في الولايات المتحدة أي إشارة على أن تلك المعلومات جرت موازنتها مع أخرى من مصادر شرق أوسطية مختلفة، أو من مجموعات الجالية المسلمة في أمريكا.
ويثير التحليل تساؤلات حول نطاق جمع المعلومات الاستخبارية للشرطة الأمريكية وتأثير إسرائيل ومؤيديها على تلك الجهود، وكيف أثر ذلك على شكل التعامل مع النشطاء والحركات الاجتماعية وبخاصة تلك المؤيدة للفلسطينيين.
وكان قراصنة حصلوا على مجموعة وثائق سرية ونشروها في حزيران/يونيو 2020 تحت اسم "بلوليكس".
وتحتوي المجموعة على مواد من أكثر من 200 وكالة إنفاذ قانون من ضمنها مواد استخبارية جمعتها هيئات ترعاها الحكومة الفدرالية الأمريكية.
إحدى الهيئات التي كشفتها عملية القرصنة تحمل الاسم "إل إيه كلير"، ومهمتها توفير الدعم التحليلي ودعم القضايا في التحقيقات المتعلقة بالمخدرات في جنوب كاليفورنيا.
وقد تم تأسيسها في عام 1992 كمشروع مشترك بين رابطة رؤساء شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، ووزارة العدل في كاليفورنيا.
ورغم مهمتها الظاهرية لمكافحة تهريب المخدرات، فإن أرشيف "إل إيه كلير" من المواد التدريبية، احتوى على عدد من التحليلات لأحداث سابقة لصراع واسع النطاق في غزة والضفة الغربية تم الحصول عليها مباشرة من الجيش الإسرائيلي ومن مراكز بحثية إسرائيلية متحالفة بشكل وثيق.
وبحسب التحليل، فإن إحدى الوثائق عبارة عن نسخة مصممة بأسلوب "بوربوينت" يعود تاريخها إلى الـ11 من نيسان/أبريل 2011 وتحمل شارة واسم "القسم الإستراتيجي في جيش الدفاع الإسرائيلي" وبعنوان "التصعيد في قطاع غزة"، ووضع عليها علامة "للاستخدام الرسمي فقط".
تؤكد الوثيقة انه "زيادة حادة حدثت مؤخرًا في الهجمات الصادرة من قطاع غزة موجهة عمدًا إلى المدنيين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل".
ويقدم العرض دليلًا يتضمن أعداد الصواريخ التي أطلقتها حماس في هجومها، وهجوم على حافلة مدرسية ومقتل عائلة في مستوطنة يهودية.
كما يتضمن أرشيف "إل إيه كلير" من المواد التدريبية، عرضًا آخر بأسلوب "بوربوينت" من إعداد مركز "دادو" وهو دائرة دراسات عسكرية تابعة للجيش الاسرائيلي.
ويقدم العرض تحليلًا بأثر رجعي للعملية التي سمَّتها إسرائيل "الرصاص المصبوب" التي استمرت 22 يومًا على قطاع غزة وبدأت في الـ27 من كانون الأول/ديسمبر 2008.
وتشير الوثيقة التى كتب عليها "للاستخدام الرسمي فقط"، إلى ظروف جيواستراتيجية فريدة لغزة حيث تحيط بها إسرائيل ومصر، وظروف عملياتية فريدة من حيث التفوق الجوي والتفوق الاستخباري، والخصم الفريد حيث الهويات المتعددة والقدرات المحدودة.
ويسلط العرض التقديمي، الذي يتضمن فقط وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، الضوء على "التحديات والتي تشمل الشرعية من حيث الرواية السردية الخارجية والداخلية والإستراتيجية، والتغطية الإعلامية حيث بيئة المعلومات الخاضعة للرقابة".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية