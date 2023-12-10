وثائق مسربة تكشف اعتماد أمريكا على المعلومات الإسرائيلية حول غزة

أظهرت ملفات للشرطة الأمريكية جرى اختراقها، أن وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تلقت على مدى عقود تحليلات لحوادث مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل مباشر من وزارة الدفاع الإسرائيلية ومن مراكز بحثية إسرائيلية.

ولم يجد تحليل أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، للوثائق المتعلقة بإنفاذ القانون الداخلي في الولايات المتحدة أي إشارة على أن تلك المعلومات جرت موازنتها مع أخرى من مصادر شرق أوسطية مختلفة، أو من مجموعات الجالية المسلمة في أمريكا.

ويثير التحليل تساؤلات حول نطاق جمع المعلومات الاستخبارية للشرطة الأمريكية وتأثير إسرائيل ومؤيديها على تلك الجهود، وكيف أثر ذلك على شكل التعامل مع النشطاء والحركات الاجتماعية وبخاصة تلك المؤيدة للفلسطينيين.

وكان قراصنة حصلوا على مجموعة وثائق سرية ونشروها في حزيران/يونيو 2020 تحت اسم "بلوليكس".