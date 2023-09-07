بطلتاه امرأتان للمرة الأولى.. المكسيك تستعد لسباق رئاسي في 2024

بذلك، يُرجّح أن تخلف إحداهما في 2024، الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لقيادة ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وسيشكّل فوز امرأة في الانتخابات الرئاسية سابقة في المكسيك، حيث تسجّل سنويًا آلاف حالات قتل النساء وعنفًا شديدًا تمارسه عصابات المخدّرات.

تصدّرت شينباوم، المقرّبة من لوبيز أوبرادور، نتائج استطلاع رأي نظّمه حزب "مورينا" (حركة التجديد الثورية) للاختيار بين ستة متنافسين.

وتُعدّ شينباوم، المدعومة من الرئيس الذي يتمتع بنسبة تأييد شعبي تبلغ 60% ويحظى حزبه بأغلبية في البرلمان، المرشحة الأوفر حظًا في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في الثاني من حزيران/يونيو 2024.

وقالت بعد إعلان النتائج "اليوم، شعب مكسيكو هو الذي اتخذ القرار، تبدأ العملية الانتخابية غدًا على المستوى الوطني. ليس لدينا وقت نضيعه".

قوّض استطلاع الرأي، الذي أُجري على عيّنة من 12500 شخص، وحدة حزب "مورينا" اليساري الذي فاز مرشحه لوبيز أوبرادور بانتخابات العام 2018.

قبل الإعلان عن النتائج، طلب المنافس الرئيسي لشينباوم وزير الخارجية السابق مارسيلو إبرارد، إعادة إجراء استطلاع الرأي، منددًا بـ"مخالفات".

وحده إبرارد، من بين المرشحين الستة، رفض نتيجة الاستطلاع، قائلًا إن إحدى المندوبات عنه تعرّضت لضرب من الشرطة.

وأكّد "مورينا" أن النتائج نهائية.

واعتبر رئيس المجلس الوطني للحزب الحاكم ألفونسو دورازو، خلال إعلان النتائج، أن هذه الانتخابات التمهيدية كانت "ممارسة ديمقراطية". وأضاف "لم تقع أي حوادث أثّرت بشكل قاطع على النتيجة النهائية".

ويُحتمل أن يترك إبرارد حزب "مورينا" على إثر هذه النتائج، وفق تقارير بدأت تنتشر في الصحف المكسيكية قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية.

برجوازية يسارية ضدّ يمينية عفوية

تَعِد المبارزة النسائية بين شينباوم وغالفيس، بأن تكون مواجهة مباشرة بين مسيرتَين وأسلوبَين مختلفَين.

فشينباوم، المتحدرة من البرجوازية اليسارية في مكسيكو، خريجة كلية العلوم بتخصص الفيزياء، وهي حفيدة مهاجرين يهود متحدّرين من بلغاريا وليتوانيا ومعروفة بأسلوبها الحذر والمتحفّظ. وتعهّدت بمتابعة أجندة لوبيز أوبرادور السياسية.