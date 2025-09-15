نتنياهو يدعو إلى تحرك واسع لمجابهة العزلة الاقتصادية لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن على إسرائيل الاستثمار بكثافة في "عمليات تأثير" عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لمواجهة ما سماها العزلة الاقتصادية الناجمة عن الدعاية السلبية في الخارج.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو خلال مؤتمر لوزارة المالية، اعترف خلالها على نحو نادر بالعزلة الناجمة عن الانتقادات الدولية لحرب إسرائيل على غزة.

وقال إن إسرائيل تواجه تهديدا اقتصاديا يتمثل في التعرض لعقوبات وإجراءات أخرى.

أخبار ذات علاقة أمير قطر: نتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية ساحة نفوذ إسرائيلية (فيديو)

واعتبر نتنياهو أن ما سماها الدعاية المضادة"تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتؤثر في مكانتها الدولية... وهذا يُسبب نوعا من العزلة لإسرائيل".

وأضاف: "يمكننا الخروج من هذه العزلة، لكن يجب أن نستثمر بكثافة في التدابير المضادة- لا سيما في وسائل الإعلام وعمليات التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تقلل اعتماد صناعاتها على التجارة مع الدول الأخرى.

وتابع: "قد نجد أنفسنا محاصرين ليس فقط في مجال البحث والتطوير، بل أيضا في الإنتاج الصناعي الفعلي. يجب أن نبدأ في تطوير قدراتنا للاعتماد أكثر على أنفسنا"، مضيفا أن ذلك يجب أن يشمل أيضا الأسلحة ومنتجات الدفاع الأخرى.

أخبار ذات علاقة ضربة مزدوجة.. زامير يهاجم نتنياهو ويصف صندوق إغاثة غزة بـ"الفاشل"

بدوره، ردّ زعيم المعارضة يائير لابيد بالقول إن العزلة الدولية هي "نتاج سياسة نتنياهو وحكومته الخاطئة والفاشلة".

وكتب على موقع إكس: "إنهم يحولون إسرائيل إلى دولة من دول العالم الثالث، ولا يحاولون حتى تغيير الوضع.. يمكن لإسرائيل أن تعود إلى النجاح والشعبية، وأن تتمتع باقتصاد مزدهر يُضاهي اقتصاد العالم الأول" وفق تعبيره.