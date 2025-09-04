عراقجي: لا نخشى المواجهة إذا فرضت علينا الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، إن بلاده لا تخشى الدخول في المفاوضات، مشدداً في الوقت نفسه على أن إيران "لن تخاف من المواجهة إذا فُرضت عليها الحرب".

وأوضح عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني عقب عودته من الصين، أن "طول جلسة المباحثات بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي جاء بسبب تعدد الملفات السياسية والاقتصادية المطروحة للنقاش بين الجانبين".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس مسعود بزشکیان لم تكن ثنائية بحتة، بل جاءت في إطار مؤتمر دولي شاركت فيه دول عديدة، الأمر الذي جعل لقاءات القادة مع الرئيس الصيني قصيرة بحكم طبيعة مثل هذه المؤتمرات الدولية.

كما علّق على ما أثير حول قِصر اللقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكداً أن هذه الانتقادات غير دقيقة، لأن الزيارة لم تكن ثنائية الطابع بل جاءت في إطار مؤتمر دولي متعدد الأطراف، وهو ما يفسر قِصر مدة اللقاءات، إذ إن جميع القادة الحاضرين كانوا حريصين على الاجتماع بالرئيس الصيني.

وشدد عراقجي على أن هذا الأمر يأتي في سياق الأعراف السائدة في المؤتمرات الدولية الكبرى، حيث تكون اللقاءات عادة قصيرة نظراً لكثرة الوفود المشاركة.