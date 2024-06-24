انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية مستقلة، مساء اليوم الاثنين، بوقوع انفجارين قويين في العاصمة كابول، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارين سُمعت في منطقة قصر دار الأمان، الواقع جنوب غرب وسط العاصمة.

وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" نقلاً عن مصادر محلية إن "انفجارين قويين"، الواحد تلو الآخر، وقعا في مدينة كابول.

وبحسب المصادر، فإنه لم ترد معلومات عن حجم الخسائر والأضرار.