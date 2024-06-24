انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية كابول
أفادت وسائل إعلام أفغانية مستقلة، مساء اليوم الاثنين، بوقوع انفجارين قويين في العاصمة كابول، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارين سُمعت في منطقة قصر دار الأمان، الواقع جنوب غرب وسط العاصمة.
وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" نقلاً عن مصادر محلية إن "انفجارين قويين"، الواحد تلو الآخر، وقعا في مدينة كابول.
وبحسب المصادر، فإنه لم ترد معلومات عن حجم الخسائر والأضرار.
ولم تعلن حكومة حركة طالبان، التي تسيطر على أفغانستان منذ عام 2021، أسباب الانفجارين وحجم الخسائر.
وفي سياق متصل، أعلنت جبهة المقاومة الأفغانية المعارضة لحكومة طالبان شن قواتها هجوماً استهدف قوات أمنية من الحركة.
وقالت الجبهة، في بيان، إنها "هاجمت ميليشيات حركة طالبان في منطقة ساراي لغمان التابعة للمنطقة الأمنية التاسعة في كابول؛ مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخر من الحركة".