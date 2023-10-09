هل تستغل روسيا الصراع في إسرائيل لإضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا؟
توقع معهد دراسات الحرب في واشنطن، أن تلجأ روسيا إلى استخدام النزاع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لمحاولة إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا.
وقال المعهد في تقرير نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي: "بدأ الكرملين فعليًّا، وسيواصل استغلال هجمات حماس على إسرائيل لتعزيز بعض العمليات الإعلامية المراد منها تقليل الدعم الأمريكي والغربي لأوكرانيا".
وذكر التقرير الذي نشرته المؤسسة البحثية السبت الماضي، أن حملات الدعاية الروسية حاولت إيصال "رسائل فحواها أن الاهتمام العالمي وبشكل خاص موارد الغرب وأمواله، ستتحول من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط".
واستشهد التقرير بأمثلة على ذلك من بينها تصريح لمقدم البرامج التلفزيونية الروسي "سيرجي ماردان" في قناته على (تلغرام)، يقول فيه، إن الغرب سيتوقف عن التفكير بأوكرانيا لفترة، وينشغل من جديد بإطفاء النيران التي لا تخمد في الشرق الأوسط، حسب تعبيره.
أيضًا، كتب الرئيس الروسي السابق، ورئيس المجلس الأمني في روسيا، ديمتري ميدفيدف، منشورًا مشابهًا على صفحته في منصة (X)، قال فيه إنه بدلًا من العمل على تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، الولايات المتحدة والغرب يقومون مرة أخرى بتأجيج النزاعات في كافة أنحاء الكوكب.
من جانبه، يرى معهد دراسات الحرب أن روايات الكرملين موجهة للشعوب الغربية بهدف "دق إسفين" في الدعم الغربي لأوكرانيا، وفي الوقت ذاته محاولة إضعاف معنويات المجتمع الأوكراني من خلال الادعاء بأن أوكرانيا ستفقد الدعم الدولي.
وفي الداخل الروسي، تهدف الدعايات إلى طمأنة الجماهير المحلية بأن المجتمع الدولي سيتجاهل دعم أوكرانيا.
وبالفعل، تم استبعاد أوكرانيا من مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقره الكونغرس نهاية الشهر الماضي، لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ومع مرور 600 يوم على نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا، حسب التقرير، يزعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا ستتمكن من العيش أسبوعًا واحدًا فقط، بعد قطع المساعدات المالية والعسكرية من الغرب عنها.
المصدر: موقع "إنسايدر" الأمريكي