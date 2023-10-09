هل تستغل روسيا الصراع في إسرائيل لإضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا؟

توقع معهد دراسات الحرب في واشنطن، أن تلجأ روسيا إلى استخدام النزاع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لمحاولة إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا.

وقال المعهد في تقرير نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي: "بدأ الكرملين فعليًّا، وسيواصل استغلال هجمات حماس على إسرائيل لتعزيز بعض العمليات الإعلامية المراد منها تقليل الدعم الأمريكي والغربي لأوكرانيا".

وذكر التقرير الذي نشرته المؤسسة البحثية السبت الماضي، أن حملات الدعاية الروسية حاولت إيصال "رسائل فحواها أن الاهتمام العالمي وبشكل خاص موارد الغرب وأمواله، ستتحول من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط".