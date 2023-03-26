تقرير: نتنياهو أمام مأزق سياسي وعليه الاختيار بين غالانت وليفين

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "نتنياهو سيجد صعوبة في تجاهل التحذير من الخطر الأمني​​، وإذا أوقف خطة إصلاح القضاء، فقد لا تكون لديه حكومة، وربما يكون التمرد في الليكود أفضل بالنسبة له".

وأضافت أن "البيان الدراماتيكي الذي أدلى به وزير الدفاع يوآف غالانت الليلة الماضية، وطالب فيه بالتراجع عن المضي قدمًا في خطة الإصلاح، زاد من إحكام الفخ السياسي الذي وجد بنيامين نتنياهو نفسه فيه".

وأوضحت: "من الواضح بالفعل أن إصلاحًا قانونيًا شاملًا وعميقًا وجوهريًا، من النوع الذي قدمه وزير القضاء ياريف ليفين في بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لن يتحقق في نهاية هذا الحدث".

وتابعت أن "شدة الاحتجاجات التي فاجأت الجميع، سترسل على الأرجح معظم أقسام خطة الإصلاح إلى مزبلة التاريخ، وسيبقى سؤال واحد مفتوحًا، وهو ما الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في الطريق إلى هناك؟".

آراء متعارضة

وحسب الكاتبة موران أوزلائي، "سيتعين على نتنياهو أن يقرر بين مسارات الآراء المتعارضة لكبار وزرائه، وكل واحد فيهم مقتنع بأنه على حق".

وأضافت أوزلائي: "في أحد المسارات، حذر وزير الدفاع يؤاف غالانت، أمام الكاميرا من أنه لم يسبق له أن واجه مثل هذه الحدة من الغضب والألم بسبب الخلاف الذي تغلغل في الجيش الإسرائيلي، والذي يمثل خطرًا واضحًا وفوريًا وملموسًا على أمن الدولة".

وتابعت: "وفي المسار الآخر يندفع وزير العدل ياريف ليفين ويحذر من نظام قضائي فاسد، ويعكس إرادة النواة الصلبة لمسؤولي الليكود ويرفض التوقف".

وقالت إنه "على خلفية الاصطدام المباشر بين غالانت وليفين، سُئل عضو بارز في حزب الليكود هذا الأسبوع عن أي من الوزيرين الكبيرين يعتقد أن نتنياهو سيرميه تحت عجلات الحافلة في ضوء الظروف الراهنة، ليجيب ليس لديه مشكلة في رميهما الاثنين بعيدًا"، مؤكدة أنه "بعبارة أخرى، في الاضطرابات الهائلة التي تمر بها إسرائيل هذه الأيام، لن يخرج أي منهما منتصرًا".

ولفت التقرير إلى أنه مباشرة بعد خطاب غالانت يوم أمس، تلقى العديد من "رسائل الكراهية" على هاتفه الشخصي ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وكان هناك أيضًا من أشادوا به لشجاعته في إلقاء مثل هذا الخطاب في مثل هذا الوقت العصيب.