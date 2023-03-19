"صب الزيت على النار".. كوريا الشمالية تهاجم أمريكا وغوتيريش
قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد إن "الولايات المتحدة انتهكت سيادتها بحديثها عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خلال اجتماع عقد في الأمم المتحدة"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.
كما اتهمت البلاد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "يصب الزيت على النار" في شبه الجزيرة الكورية وسط توترات متصاعدة.
ويناقش مجلس الأمن بانتظام حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، منذ عام 2014، لكن الصين وروسيا تعترضان على إثارة القضية في المجلس.
وترفض بيونغ يانغ الاتهامات الغربية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتلقي باللوم على العقوبات في تدهور الوضع الإنساني في البلاد.