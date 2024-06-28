خطوة ماكرون الجريئة.. انتخابات مبكرة وسط تصاعد اليمين المتطرف

وتلخص صورة نشرها المصور الرسمي لماكرون على إنستغرام رد فعل الحكومة.

وفي الصورة، يقف أتال بذراعين متقاطعين وتعلو وجهه تعابير فارغة، بينما يبدو وزير الداخلية جيرالد دارمانين غير مصدق، ويداه متشابكتان بذهول.

وتبرز هذه اللقطة الصدمة وعدم اليقين التي عمّت الحكومة بعد إعلان ماكرون.

تبرير ماكرون وتفاؤله

ورغم الجدل، بقي ماكرون ثابتا على قراره، واصفا نفسه بـ«المتفائل العنيد».

ويقول إن الانتخابات المبكرة مهمة لتوضيح المشهد السياسي والرد على صعود حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان.

فقد تعرض حزب ماكرون لهزيمة كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، وهو يعتقد أن الاستمرار دون معالجة هذا التحول سيكون بمثابة ضرر للديمقراطية.

وشدد ماكرون، في تصريح صحفي، على ضرورة توضيح المشهد السياسي الحالي من خلال تصويت وطني، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لمعالجة المناخ السياسي.

ومع ذلك، يعتبر النقاد أنه لم يكن هناك التزام فوري بإجراء انتخابات، خاصة قبل أسابيع قليلة من دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأعربت سيليا بيلين، وهي زميلة سياسية بارزة في مجلس العلاقات الأوروبية الخارجية، عن قلقها قائلة: لقد لعب لعبة الروليت مع فرنسا. إنه أمر لا يغتفر“.

تحول في نهج ماكرون

اتسمت رحلة ماكرون السياسية بالجرأة والطموح. فقبل سبع سنوات، أحدث تغييراً جذرياً في المشهد السياسي الفرنسي التقليدي عندما أصبح رئيساً وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.

ولكن نهجه الحالي يبدو معزولاً على نحو متزايد ويعتمد على دائرة متقلصة من المستشارين المقربين.

وقد أدى هذا إلى ظهور تصورات عن الغطرسة والانفصال عن هموم المواطنين الفرنسيين العاديين.

ووصفت وزيرة الصحة السابقة ماريسول تورين نهج ماكرون بإيجاز، قائلة: "أنا أقبلك، أنا أتركك": هذا ماكرون، وهذا ما فعله مع أتال. إنه يستهلك الناس“، في إشارة إلى سرعته في اتخاذ القرارات وتخليه عن الأشخاص.

ويعكس هذا الشعور الإحباط والحيرة اللتين يشعر بهما الكثيرون داخل إدارته والجمهور الأوسع.

ازدياد المشاعر اليمينية المتطرفة

وقد نجح حزب التجمع الوطني، المعروف بموقفه المناهض للمهاجرين، في استغلال المخاوف والاستياء السائد على نطاق واسع، واضعا نفسه كقوة هائلة في السياسة الفرنسية.

ويواجه ماكرون، على الرغم من نجاحاته الانتخابية، تحديا كبيرا في مواجهة النفوذ المتنامي لليمين المتطرف.

وفي حين يعتقد ماكرون أن نهجه العملي القائم على يمين الوسط سوف يكون له الغلبة في نهاية المطاف، فإن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى واقع مختلف.

فقد كشف استطلاع لمؤسسة Ifop-Fiducial أن حزب ماكرون وحلفائه حصلوا على 21% فقط من الأصوات، متخلفين عن حزب التجمع الوطني بنسبة 36% والجبهة الشعبية الجديدة، وهي ائتلاف من الأحزاب اليسارية، بنسبة 28.5%.