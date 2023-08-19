أوكرانيا: مقتل 7 وإصابة 90 آخرين بضربة صاروخية روسية

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، السبت، إن 7 أشخاص بينهم طفل عمره 6 أعوام قُتلوا وأُصيب 90 آخرون في ضربة صاروخية روسية أصابت ميدانا في وسط مدينة تشيرنيهيف التاريخية بشمال أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، أن أشخاصا كانوا في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية عندما وقعت الضربة، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 12 طفلا وعشرة من رجال الشرطة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى السويد، في منشور على تيليغرام: "قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. في مدينتنا تشيرنيهيف".

وأضاف "يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد".