مع تقدم القوات الروسية.. زيلينسكي: الوضع في باخموت يزداد تعقيدا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن الوضع يزداد صعوبة وتعقيدا حول مدينة باخموت، وهي نقطة تركيز التقدم الروسي في شرق أوكرانيا.
وما زال الوضع العسكري في باخموت ومحيطها ضبابيا، ففي الوقت الذي تؤكد فيه موسكو السيطرة على مزيد من الأراضي في محيط المدينة، تنفي أوكرانيا ذلك، ولكنها تشير إلى صعوبة الوضع وتشيد بالمقاومة.
وتحاول روسيا فرض فكي كماشة حول باخموت، وسبق أن أعلنت مجموعة فاغنر الروسية سيطرتها على بلدات ياغديني وبيرخيفكا وباراسكوفييفكا وما زالت تواصل تقدمها.
وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "في قطاع باخموت، يزداد الوضع صعوبة باستمرار. العدو يدمر بشكل متواصل كل ما يمكن استخدامه للحماية.. جنودنا الذين يدافعون عن المنطقة المحيطة بباخموت هم أبطال حقيقيون".
كما قال زيلينسكي إن بلاده لا تستطيع الدفاع عن أجوائها إلا إذا تم إنهاء "تحريم" متعلق بالطيران.
وأضاف: "طيارونا ووحداتنا المضادة للطائرات وغيرهم من خبراء قواتنا الجوية يقومون بعمل رائع، لكننا سنكون قادرين على حماية أجوائنا بالكامل عندما يتم رفع تحريم الطيران بالكامل في العلاقات مع شركائنا".
وتحاول القوات الروسية منذ عدة أسابيع تطويق باخموت، ونجحت في قطع عدد من طرق الإمداد المهمّة للقوات الأوكرانية.