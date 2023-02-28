مع تقدم القوات الروسية.. زيلينسكي: الوضع في باخموت يزداد تعقيدا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن الوضع يزداد صعوبة وتعقيدا حول مدينة باخموت، وهي نقطة تركيز التقدم الروسي في شرق أوكرانيا.

وما زال الوضع العسكري في باخموت ومحيطها ضبابيا، ففي الوقت الذي تؤكد فيه موسكو السيطرة على مزيد من الأراضي في محيط المدينة، تنفي أوكرانيا ذلك، ولكنها تشير إلى صعوبة الوضع وتشيد بالمقاومة.