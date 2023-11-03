البيت الأبيض: على حزب الله ألا يحاول استغلال الصراع بين إسرائيل وحماس
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه يتعين على مليشيا حزب الله اللبنانية ألا تحاول استغلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع يمتد إلى لبنان.
وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الجمعة، أن الاحتمالات مفتوحة أمام توسّع الجبهة اللبنانية إلى حرب مع إسرائيل، التي حذّرها من ارتكاب "حماقة" بمهاجمة لبنان.
وأضاف نصرالله: "أقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو القيام بعملية استباقية باتجاه لبنان، أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك".
وشدد على أن تطور جبهة لبنان مرتبط "بمسار وتطور الأحداث في غزة، فهذه الجبهة هي جبهة تضامن ومساندة لغزة".
وهدّد حسن نصرالله، الجمعة، الولايات المتحدة التي حمّلها "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة، قائلاً: "أساطيلكم لن تخيفنا".
وفي أول كلمة له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، دعا نصرالله، أمام عشرات الآلاف من مناصريه، الأميركيين إلى "وقف العدوان على غزة"، مضيفاً: "من يريد أن يمنع حربا إقليمية يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة".