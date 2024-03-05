"الثلاثاء الكبير" في أمريكا.. تعرف على تفاصيله

تاريخ "الثلاثاء الكبير"

تفيد الوثائق بأن الكونغرس اختار، منذ العام 1845، الثلاثاء، يومًا لتمكين الأمريكيين من التصويت، خاصة المزارعين، حتى لا تتضرر أعمالهم خلال الأسبوع، ولأن التنقل كان حينها بواسطة الخيول.

وبحسب الوثائق، أقرّ الكونغرس، في العام 1875، الثلاثاء، أيضًا يومًا لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفي العام 1914، أقرّه يومًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ويعد العام 1984، بداية الحركة الحديثة نحو "الثلاثاء الكبير" الأكثر شمولاً، في شهر مارس، حيث أجرت 9 ولايات انتخاباتها التمهيدية في 13 مارس 1984.

وبدأ تقليد "سوبر تيوزداي" (super Tuesday) بشكله الحالي، العام 1988، حين أجرت 16 ولاية جنوبية انتخاباتها التمهيدية في 8 مارس.

الولايات المشاركة

تنعقد الآمال كل عام على تأثير "الثلاثاء الكبير"، الذي سيشهد تصويت 15 ولاية، إلى جانب إقليم "ساموا الأمريكية".

والولايات هي: ألاباما، ألاسكا، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، ماين، ماساتشوستس، مينيسوتا، نورث كارولاينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرمونت، فيرجينيا.

ما بعد "الثلاثاء الكبير"

يعقد الحزب الجمهوري مؤتمره العام، بين 15 و18 يوليو/تموز المقبل، في مدينة ميلاواكي بولاية ويسكونسن، وذلك لتسمية المرشح الفائز رسميًا ببطاقة ترشح الحزب رسميًّا. ثم يعقد الحزب الديمقراطي مؤتمره العام، بين 19 و22 أغسطس/آب، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

ويصوت المندوبون خلال المؤتمر للمرشح، ويظهر كل حزب الوحدة والوقوف خلف المرشح الفائز، والتغلب على أي صراعات وانقسامات في مرحلة الانتخابات التمهيدية.