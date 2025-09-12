إجراءات مشددة وبيت زجاجي.. تصاعد مخاوف ترامب الأمنية بعد مقتل كيرك (فيديو)

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب حضر مباراة بيسبول في نيويورك تحت إجراءات أمنية مشددة، بعد أن أشارت تقارير إلى رفع مستوى الحماية الشخصية للرئيس وإدارته إثر اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب جلس خلف زجاج أمني مقاوم للرصاص لضمان سلامته.

وشهدت المباراة إجراءات أمنية مشددة، شملت أجهزة كشف المعادن وكلابًا بوليسية وطائرات هليكوبتر تابعة لشرطة نيويورك، بالإضافة إلى فتح البوابات قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة لتجنب الازدحام.

وحضر الرئيس الأمريكي مساء الخميس مباراة البيسبول بين نيويورك يانكيز وديترويت تايجرز التي انتهت بفوز يانكيز 9-3، بالتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن فريق الرئيس الأمريكي بدأ تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقال الصحيفة إن مراسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 نُقلت إلى مكان أكثر أمنا، في حين ستُتخذ تدابير إضافية عندما يحضر ترامب مباراة بيسبول مساء الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك.

وأضافت أن فريق ترامب يجري مناقشات أوسع نطاقا بخصوص كيفية زيادة أمن الرئيس بخلاف تأمين الفعاليات التي سيحضرها هذا الأسبوع.

وقتل كيرك برصاصة قناص في العنق أثناء مشاركة في فعالية بإحدى الجامعات في يوتا.