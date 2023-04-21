الصين: لن نقدم أي تنازلات بشأن تايوان

أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، اليوم الجمعة، أن الصين لن تقدم أي "تنازلات" بشأن تايوان، وأدان الانتقادات الغربية معتبرا أنها "سخيفة" وقد تكون لها "عواقب وخيمة".

وقال تشين غانغ الجمعة: "نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدعي أن الصين تتحدى النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه".

وأضاف في منتدى دبلوماسي في شنغهاي أن "هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة"، منتقدًا "تعريف" الوضع القائم من قبل الغربيين الذين يرون أنه يعني "انتهاك السيادة الصينية"، على حد قوله.

وأوضح تشين غانغ: "لن نقدم أي تنازلات للذين يحاولون تقويض سيادة الصين وأمنها، وأي شخص يلعب بالنار في قضية تايوان سيحترق في نهاية المطاف".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها منذ انفصالها بعد الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وقام الجيش الصيني بمناورات استمرت ثلاثة أيام حول الجزيرة في وقت سابق من نيسان/ أبريل، ردا على اجتماع في الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إينغ وين التي تنتمي إلى حزب استقلالي.

وحذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع بكين، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في مضيق تايوان الذي يفصل أراضي الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.